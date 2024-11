L’avenir de Thiago Almada et de Luiz Henrique est souvent lié à l’OL. Les deux joueurs de Botafogo seraient cependant plutôt enclins à rester au Brésil en 2025.

John Textor a probablement d’autres préoccupations actuellement. Vendredi, le président américain de l'Olympique lyonnais sera face aux membres de la DNCG, où il devra démontrer qu’il peut encore assumer le fonctionnement du club rhodanien. De l’autre côté de l’Atlantique, l’une de ses autres formations, Botafogo, vit elle un conte fées. Une saison exceptionnelle dont deux des principaux protagonistes sont Thiago Almada et de Luiz Henrique.

Le milieu de terrain et l’ailier sont deux éléments clés d’une équipe finaliste de la Copa Libertadores et en position de remporter le championnat brésilien. Une dynamique qui pourrait les faire réfléchir quant à leur avenir sportif qui est amené à s’écrire en Europe, et plus particulièrement à l’OL ? C’est en tout cas ce qu’indique Alessandro Brito, directeur sportif de la formation de Rio de Janeiro.

Des ventes à prévoir dans les clubs d'Eagle Football Holding

Le dirigeant a confié à ESPN que “les footballeurs veulent maintenant rester. Nous avons Almada, Luiz Henrique, Igor (Jésus)... Ils sont très heureux ici. L'environnement est très bon. C'est un fait curieux pour 2025.” Faut-il comprendre que l’Argentin, annoncé comme venant dans le Rhône cet hiver par Textor lui-même, ne viendra finalement pas ? La situation est différente pour Henrique, pour qui aucune date n’a été évoquée au sujet d’une éventuelle venue en France.

Rappelons que Eagle Football Holding, société-mère d’Eagle Football Group (ex-OL Groupe) est évoquée dans le communiqué publié la semaine passée par EFG. Des cessions de joueurs sont en effet attendues en décembre. Or, ces garçons ont désormais acquis une certaine valeur sur le marché des transferts grâce aux performances de Fogo’. Il ne serait donc pas si surprenant qu’en cas d’offre(s) alléchante(s), des accords soient scellés.