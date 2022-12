Arrivée à l’OL pour combler l’absence de Griedge Mbock, Vanessa Gilles ne devrait pas s’éterniser entre Rhône et Saône. En attendant, la défenseuse de l’OL a un doux rêve avant la fin de sa carrière. Jouer à Ottawa dans le championnat canadien qui devrait voir le jour en 2025.

Elle est arrivée blessée et n’a pas pu prendre tout de suite la relève de Griedge Mbock. Sur le flanc pendant un mois, Vanessa Gilles enchaîne depuis avec l’OL. Ayant fait ses premiers pas en Ligue des champions, la défenseuse a aussi retrouvé un championnat de France qu’elle connaissait bien pour y avoir évoluer avec les Girondins de Bordeaux. A son aise entre Rhône et Saône, la Canadienne sait malgré tout que son temps chez les Fenottes est compté. Elle est en effet prêtée sans option d’achat par la franchise d’Angel City et devrait donc retourner aux Etats-Unis dans quelques mois.

Venue à l’OL pour enchaîner les matchs en vue de la Coupe du monde 2023 avec le Canada, la championne olympique a disputé quatre rencontres depuis ses débuts fin octobre contre Fleury. En attendant de savoir de quoi sera fait son futur proche, la native de Châteauguay a un doux rêve pour la fin de sa carrière, elle qui n’a encore que 26 ans. "C’est clair que ce serait incroyable de jouer à la maison dans deux, trois ou cinq ans. Ma famille et mes amis viendraient me voir jouer tous les matchs, c’est certain, a-telle déclaré à Radio Canada. Pour l’instant je suis très contente où je suis. Je ne peux rien promettre, on ne sait même pas si Ottawa aura une équipe [rires]."

Sous l’impulsion de l’ancienne joueuse Diana Matheson, une ligue professionnelle de football féminin devrait voir le jour au Canada d’ici 2025. Un projet saluée par la plupart des joueuses canadiennes et donc Vanessa Gilles.