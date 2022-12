OL : regardez TKYDG également sur Twitch

Pour profiter au maximum de votre émission Tant qu’il y aura des Gones, l’équipe de TKYDG vous donne aussi rendez-vous sur Twitch.

Pour ceux qui n’ont pas vu l’émission de lundi avec Thierry Braillard comme invité et qui sont touchés par le bug touchant YouTube sur certains appareils avec un décalage du son et de l’image, il est possible de se mettre à jour grâce à Twitch, en attendant que tout rentre dans l'ordre. Il suffit simplement de cliquer sur ce lien pour revivre dans les conditions du direct cette émission du 12 décembre traitant de John Textor mais aussi de l’actualité des Fenottes et des hommes de Laurent Blanc.

Aucune excuse recevable donc pour ne pas pouvoir regarder Tant qu’il y aura des Gones en direct ou en replay. Pour rappel, chaque lundi, votre émission traitant de l’actualité de l’Olympique lyonnais est présente sur l’ensemble des plateformes allant de Facebook à YouTube en passant par Twitter. Il est également possible de suivre l’émission via Twitch et d’interagir en direct avec l’équipe de TKYDG ou tout simplement d’effectuer une session de rattrapage.