OL - Rachat : "Le modèle Textor est propre aux Américains"

Le 19 décembre, John Textor via Eagle Football devrait devenir le nouvel actionnaire majoritaire de l’OL. Néanmoins, l’investisseur américain s’est appuyé de nombreux fonds pour parvenir à ce rachat. Une stratégie qui n’est en rien surprenante pour Thierry Braillard, ancien adjoint aux Sports à la Ville de Lyon et avocat.

Tic, tac, tic, tac. Après des mois de négociations, de communiqués et de report, le projet de rachat de l’OL par John Textor n’a jamais été aussi proche de son dénouement. Il va falloir patienter jusqu’au 19 décembre encore mais "l’opération est conclue" comme confirmée par Jean-Michel Aulas durant le week-end. Dans quelques jours, une page se tournera donc à l’Olympique lyonnais avec l’arrivée d’un investisseur américain comme nouveau boss même si Aulas gardera la présidence du club pendant trois ans. Autant d’années qui devraient permettre une transition en douceur entre un modèle certes devenu international mais qui gardait son accent lyonnais à un modèle américain où la passion ne devrait pas être au centre du projet. Encore faut-il juger sur pièce.

"On a une culture sportive en France et les Américains ont souvent du mal à s’y faire. On a quelques exemples dans le foot ou le basket. Faire une comparaison avec les clubs anglo-saxons n’est pas une bonne chose, a assuré Thierry Braillard lundi dans Tant qu’il y aura des Gones. Il va falloir que les Américains s’approprient cette culture française. C’est là qu’il va falloir prendre du recul et qu’on laisse voir les choses et qu’ils nous montrent qu’ils mettent autant de passion que les membres du conseil d’administration de l’OL en ont mis pendant des années."

"Il y aura forcément des changements"

Le climat de défiance est déjà assez présent concernant John Textor chez les supporters lyonnais. Il faut dire qu’après les promesses faites en juin dernier, la réalité du financement du rachat du club est bien loin de ces annonces estivales. En attendant le communiqué final du 19 décembre prochain, il est quasiment acquis que l’investisseur américain ne mettra que quelques millions d’euros de fonds propres (cinq millions) sur la totalité de l’opération. La majeure partie viendra d’Arès qui va prêter 400 millions d’euros à Eagle Football pour réaliser cette vente. Cette pratique, qui a de quoi faire peur chez les amoureux du club, est finalement une technique assez courante dans le système américain si l’on en croit Thierry Braillard, ancien adjoint aux Sports à la Ville de Lyon mais surtout avocat. Sur le plateau de TKYDG, il a détaillé ces stratégies financières venues d’Outre-Atlantique pour expliquer un peu mieux le projet John Textor.

"Pour les Américains, ce sont des fonds porteurs. Ce sont des fonds qui sont là pour renifler la bonne affaire, qui se débrouillent pour avoir des lettres de confort bancaire mais qui généralement ne mettent jamais l’argent et que ce soit d’autres à leurs côtés qui mettent cet argent. Après le fonds 'porteur', il y a un fonds 'investisseur' qui va aller avec le fonds "porteur" dans l’opération et il y a un troisième fonds qui est un peu la caution sécurité.

C’est le fonds 'prêteur' qui lui va souvent prêter à l’investisseur pour qu’il puisse mettre l’argent qu’il faut et si il y a une défaillance, le fonds 'prêteur' est là. Pour l’OL, il y a le fonds 'porteur' qu’est Eagle. Il y a eu me semble-t-il des défaillances de fonds investisseurs si bien que Textor s’est tourné tout de suite vers les fonds 'prêteurs' qui vont lui prêter 400M€. C’est la particularité des Américains qui fonctionnent souvent comme ça."

Le projet OL différent de celui des Girondins de Bordeaux ?

Pas de quoi avoir peur du coup ? L’ancien Ministre des Sports s’est bien gardé de porter un jugement sur cette stratégie, estimant malgré tout que "le club va avoir des obligations de résultats et retrouver la Ligue des champions sinon il risque d’y avoir des difficultés de trésorerie et financières." En voyant John Textor ne pas arriver seul mais avec bons nombres d’investisseurs à ses côtés comme Gordon Rubenstein dernièrement, les supporters lyonnais ont logiquement peur de voir l’âme de l’OL être réduite en morceaux sur l’autel du profit. L’exemple pas si lointain des Girondins de Bordeaux et de la direction prise par le club depuis n’est pas là pour forcément rassurer. Encore faut-il vraiment connaitre les intentions de John Textor…

A Bordeaux, "les investisseurs étaient venus pour rentabiliser leurs investissements, c’était des fonds de pension. Ils étaient là pour 3, 4 ou 5 ans et ils n’avait pas caché qu’ils revendraient le club une fois qu’ils avaient fait un gap financier." L’OL peut-il connaitre pareil destin ? La présence d’Aulas pour les trois prochains années donne au moins l’assurance d’une certaine transition. Néanmoins, comme l’a souligné Thierry Braillard, l’arrivée de John Textor devrait entraîner des changements car "quand tu mets autant d’argent, tu vas vouloir rapidement mettre tes hommes en place. C’était le cas à Bordeaux où les Américains ont dit à Stéphane Martin d’aller voir ailleurs et ont fait appel à une société de chasseurs de tête. A l’OL, il y aura au moins l’assurance Aulas."