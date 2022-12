A la recherche d’un latéral droit pour concurrence Diogo Dalot, Manchester United apprécierait Malo Gusto. Néanmoins, Erik Ten Hag ferait lui le forcing pour l’arrivée de Denzel Dumfries.

Quel sera le mercato lyonnais durant l’hiver ? La question se pose à une quinzaine de jours de l’ouverture du marché des transferts. Avec l’officialisation de la vente à John Textor qui va arriver incessamment sous peu, la stratégie lyonnaise pourrait bien être un peu plus clair. Bruno Cheyrou a laissé entendre que l’OL ne bougera pas beaucoup durant ce mois de mercato au niveau des arrivées mais qu’en sera-t-il dans le sens des départs ? Il y a les cas des joueurs en fin de contrat à l’issue de la saison comme Houssem Aouar ou Moussa Dembélé et ceux qui peuvent représenter une belle plus value si l’objectif est de remplir les caisses.

On pense forcément à Castello Lukeba et Malo Gusto qui sont aujourd’hui les éléments qui ont le profil pour attirer les plus grands d’Europe. Pour le latéral droit, en fin de contrat en juin 2024, les intérêts se font de plus en plus présents ces dernières semaines. Déjà intéressé durant l’été dernier, Manchester United n’en aurait pas fini avec l’international Espoir.

D’après Sky Sport Germany, les Red Devils ont pour objectif de se renforcer à droite durant l’hiver, le but étant de concurrence Diogo Dalot. Aaron Wan-Bissaka sur le départ, le club mancunien voit en Malo Gusto un concurrent au Portugais et le prix aux alentours de 30 millions d’euros ne serait pas un frein, bien au contraire. A 19 ans, Malo Gusto représenterait une piste bien moins coûteuse de Denzel Dumfried, le latéral de l’Inter Milan, et dont Erik ten Hag fait le forcing pour le signer.