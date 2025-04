Les Fenottes disputeront quatre affiches au mois d’avril. En point d’orgue, la double confrontation face à Arsenal en demi-finales de la Ligue des champions.

En championnat, le plus dur est fait pour l’OL féminin. Avant la phase finale, voilà les joueuses de Joe Montemurro assurées de terminer à la première place. Les trois dernières journées serviront donc avant tout de préparation, et pour gérer les temps de jeu après la trêve internationale d’avril qui a lieu actuellement. En plus, elles ont par la même occasion validé leur présence en Ligue des champions en 2025-2026.

Matchs les 19 et 27 contre Arsenal

Ce quatrième mois de l’année sera surtout marqué par deux rencontres. La demi-finale de la Coupe d’Europe opposera l’Olympique lyonnais et Arsenal. Rendez-vous les samedi 19 et dimanche 27 pour ces deux chocs. La première manche se jouera en Angleterre, avant le match retour à Décines.

Entre les deux, un duel à Nantes programmé le mercredi 23. Une affiche au cours de laquelle on ne devrait voir aucune titulaire sur le terrain, du moins dans le 11. Avant cela, après la coupure, les Fenottes retrouveront le Paris FC (12/04). Là aussi, une gestion de l’effectif est à prévoir à une semaine du grand défi britannique.

Le programme de l’OL féminin en avril :