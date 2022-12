Sochaux a pu bénéficier des installations de l’OL Académie pour son stage

Au lendemain du nul contre l’OL, Sochaux s’est installé pendant trois jours entre Rhône et Saône pour un mini-stage. Ils ont pu utiliser les infrastructures de l’OL Académie ainsi que les terrains de Tola Vologe à Gerland.

Samedi, Olivier Guégan n’avait pas caché sa satisfaction d’avoir vu ses joueurs tenir tête à l’OL et même d’avoir posé des problèmes. Le nul décroché dans ce match amical lançait parfaitement le mini-stage programmé par Sochaux entre deux matchs de préparation. Avant d’affronter et battre Clermont, mardi, le club de Franche-Comté a posé ses valises entre Rhône et Saône et a pu compter sur l’hospitalité des clubs de la ville. Quand les Sochaliens ont pris leurs quartiers du côté de Gerland et du LOU, ils ont néanmoins eu accès aux installations du centre de formation de l’OL.

Au lendemain du match, les coéquipiers d’Aldo Kalulu ont effectué une séance de récupération à Meyzieu avant que l’attaquant sochalien ne se rappelle quelques souvenirs. En effet, Kalulu, formé à l’OL, a pu refouler les pelouses de son enfance lors d’un entraînement programmé lundi à… Tola Vologe. Une séquence nostalgie pour l’attaquant qui n’a pas caché son "plaisir de retrouver ces terrains. Beaucoup de souvenirs remontent à la surface. Le quartier de Gerland a beaucoup évolué en peu de temps, à l’image de cette ville de Lyon qui est en perpétuelle évolution. C’est ma ville, je l’adore et j’en dis du bien à tous les gens qui m’en parlent, s’est confié Aldo Kalulu dans l’Est Républicain. En plus, l’OL est un club fantastique, exemplaire."