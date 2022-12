OL - Juventus : entre 10 et 12 000 personnes espérées au Parc OL

Pour cette dernière journée de Ligue des champions, l’OL reçoit la Juventus Turin au Parc OL. Le club lyonnais espère un peu plus de 10 000 spectateurs pour cette affiche.

Le redoux a fait son apparition depuis le début de la semaine et avec les vacances scolaires, l’OL espère que le public répondra au rendez-vous ce mercredi (18h45). Après un Parc OL quelque peu désert pour la réception du FC Zürich il y a deux semaines, le club lyonnais a l’objectif d’attirer un peu plus de monde pour ce dernier rendez-vous de l’année. Pour se faire, les prix ont été fixés assez bas en cette période de Noël avec un tarif unique à 5€ pour le grand public. De quoi pouvoir convaincre les derniers réticents à prendre place dans les gradins du Parc OL pour cette rencontre déterminantes.

Mardi, à la veille du choc contre la Juventus Turin, un peu plus de 10 000 places avaient été vendues et l’objectif au sein du club serait d’atteindre la barre de 12 000 grâce aux différents facteurs liées à la période. Il y a deux semaines, Sonia Bompastor avait appelé de ses voeux à un peu plus de public au stade. Sera-t-elle enfin entendue ? Réponse sous les coups de 18h45 en direct de Décines ou sur Olympique-et-Lyonnais comme pour chaque match de Ligue des champions féminine.