OL : la collecte de jouets des Bad Gones et Lyon 1950 joue les prolongations

Prenant initialement fin le 19 décembre, la collecte de jouets organisée par les Bad Gones et Lyon 1950 fait du rab. Les supporters peuvent encore déposer leurs jouets avant la rencontre contre la Juventus, ce mercredi.

L’initiative avait été saluée par tous au moment de l’annonce et il est encore temps de faire un joli geste en cette période de Noël. Comme chaque année, les groupes de supporters des Bad Gones et Lyon 1950 se sont alliés pour lancer une grande collecte de jouets en faveur des enfants dans le besoin. Lancée il y a un peu plus de deux semaines, cette collecte devait prendre fin le 19 décembre.

Finalement, elle joue encore les prolongations. Comme annoncé par l’OL Fondation, les supporters lyonnais (ou non) ont la possibilité de faire un don jusqu’à ce mercredi et la rencontre de Ligue des champions entre l’OL et la Juventus Turin. Le rendez-vous est donc donné à ceux qui veulent faire leur bonne action du jour du côté de la boutique du stade pour donner le sourire à ces enfants.