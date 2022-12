Ligue des champions : l’OL n’aime pas les nuls à domicile

Ce mercredi (18h45) contre la Juventus Turin, l’OL n’a besoin que d’un nul pour se qualifier. Néanmoins, ce n’est pas vraiment dans l’ADN lyonnais de partager les points en Coupe d’Europe.

Un petit point. C’est ce qu’il suffit à l’OL pour s’ouvrir les portes des quarts de finale de la Ligue des champions. Ce mercredi, la tâche des Lyonnaises contre la Juventus Turin est loin d’être la plus compliquée. Pourtant, comme l’a soufflé Joe Montemmuro le coach de l’équipe italienne, "la pression n'est pas sur nous mais sur eux. À mon avis, Lyon va essayer de marquer le plus vite possible, en attaquant fort." Dans cette rencontre, la Juve a tout à gagner, l’OL tout à perdre. Néanmoins, ce n’est pas dans un esprit de calcul que les Fenottes vont attaquer cette rencontre. Elles ne savent pas faire de toute façon.

Sur les 49 derniers matchs à domicile en Ligue des champions, le club lyonnais n’a jamais partager les points ou concédé un nul dans une double confrontation éliminatoire. Les coéquipières de Delphine Cascarino restent sur 44 victoires et seulement cinq défaites et donc aucun nul. C'est soit blanc, soit noir avec les Fenottes. A elles, ce mercredi, de mettre les ingrédients qu’il faut pour éviter toute déconvenue.