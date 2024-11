Textor n’a pas compris la tactique de Sage lors d’Hoffenheim - OL

Aimant mettre son nez dans tous les dossiers, John Textor suit l’OL même de loin. À l’occasion d’Hoffenheim - OL, le patron américain n’a pas compris la stratégie adoptée par Pierre Sage.

Être coach de l’OL n’est pas forcément une mission aisée. Entre la pression médiatique, les objectifs à atteindre et désormais les sanctions à prendre en compte, difficile de ne pas s’arracher les cheveux par moment. Pierre Sage tente de faire bonne figure depuis sa prise de poste le 30 novembre dernier, mais la tâche se voit encore plus compliquée quand le président cherche à mettre son nez dans le sportif. Avec John Textor, l’entraîneur lyonnais est servi, que ce soit sur le volet du mercato (O’Brien, Maitland-Niles, Nuamah, Zaha) que celui de la tactique.

Après la défaite contre Besiktas, les murs n’avaient pas tremblé, mais une discussion a eu lieu entre le propriétaire américain et son coach pour avoir une explication sur certains choix. Une semaine plus tard, les deux hommes ne se sont pas fait face, mais le nul lyonnais (2-2) n’a pas forcément convaincu Textor. Pas plus que le système choisi par Sage avec de nombreux changements. "On a fait une première période pourrie et il n'a pas changé le système, pourquoi ?, a-t-il pesté du côté des États-Unis dans des propos rapportés par L’Équipe. Ensuite, on a été menés et on est restés à trois derrière jusqu'au bout, je ne comprends pas. C'est incompréhensible."

"Je ne virerai jamais un coach qui essaie de gagner"

On le sait, John Textor aime mettre son nez un peu partout, même si ce n’est pas forcément sa place. Après l’incroyable remontée de la saison dernière, l’OL a redressé la barre dans ce début de saison avec une 5e place avant le déplacement à Reims (21h). Mais rien n’est jamais acquis avec l’Américain qui "aime Pierre Sage". Toutefois, si les jours de l’entraîneur lyonnais sont loin d’être en danger, son patron a une idée bien claire sur la façon dont il veut que ses coachs gèrent les clubs de la galaxie Eagle Football. "Je ne virerai jamais un coach qui essaie de gagner, mais je virerai celui qui essaie de ne pas perdre". Le décor est planté.