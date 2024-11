OL Académie : le programme du week-end

Encore un programme chargé du côté de l’OL Académie ce week-end. Pas moins de cinq matchs, mais aucun du côté de Meyzieu ou du GOLTC.

Ce week-end, les supporters de l’OL auront de quoi faire avec les différentes équipes lyonnaises. Seulement, il faudra prendre son mal en patience pour pouvoir observer les pros ou les plus jeunes de près. En effet, aucune des rencontres de ce week-end du 23-24 novembre ne se jouera du côté de Meyzieu, au centre de formation ou à Décines, que ce soit au Parc OL ou au GOLTC. Il faudra regarder loin, même si la réserve n’aura pas besoin de faire beaucoup de kilomètres.

Après un week-end de repos en raison de la Coupe de France, les joueurs de Gueïda Fofana ont malgré tout joué un amical remporté contre Feurs. Un moyen de reprendre confiance après la défaite contre Bourgoin et avant de se rendre à Hauts-Lyonnais, ce samedi (18h). Un match qui semble à la portée des coéquipiers de Mathys de Carvalho puisque le club voisin est actuellement lanterne rouge de la poule I avec seulement cinq points.

Une qualification à assurer pour les U19 féminines

Quelques heures plus tôt (11h), ce sont les U17 qui auront lancé ce week-end au sein de l’Académie avec un déplacement périlleux. Tenus en échec par Nîmes, pourtant avant-dernier de la poule, le week-end dernier, les joueurs d’Amaury Barlet doivent se rattraper à Nice. Une mission difficile pour les huitièmes de la poule D, car les Aiglons sont pour le moment troisièmes. Toutefois, seulement trois points séparent les deux formations, ce qui veut donc dire que l’OL a une grosse carte à jouer samedi en fin de matinée. Se rattraper, les U19 vont également devoir le faire après leur défaite (3-2) à Metz.

Il y avait certes des circonstances atténuantes avec les remous en marge du match et le départ de Jordan Gonzalez, mais ils ont laissé passer une belle occasion en Moselle. Dimanche (12h), les joueurs de Samy Saci seront de retour dans l’est de la France avec un déplacement à Mulhouse. Le week-end de l’Académie se terminera avec les U19 féminines en déplacement à Dijon. Un choc sans en être un entre les leaders et leurs dauphines bourguignonnes puisque six points les séparent. Un nul et une victoire et la première place pour la phase Élite serait assurée à deux journées de la fin.

Le programme de l’Académie :

Futsal : Stade Beaucairois - OL, samedi 16h

U19 : Mulhouse - OL, dimanche 12h

U19F : Dijon - OL, dimanche 14h30

U17 : Nice - OL, samedi 11h

Réserve : Hauts Lyonnais - OL, samedi 18h