    • En raison d'un sponsor interdit en France et apposé sur la tunique des Young Boys, le match face à l'OL ne devrait pas être diffusé sur Canal+.

    C'est une affaire qui pourrait considérablement embêter les supporters lyonnais. Canal+, principal diffuseur des trois coupes d'Europe, fait face à un point de règlement. Il devrait en effet annuler la retransmission de la rencontre Young Boys - OL, prévue le 22 janvier 2026, ainsi que le rapporte L'Équipe. Le tout, à cause du sponsor "Plus500" affiché sur les tenues officielles de l'équipe suisse.

    Ce dernier est interdit en France depuis 2016. La raison ? La nature de la société, qui "propose des services d'investissement portant sur les contrats financiers risqués", comme l'avait expliqué la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en janvier dernier.

    Lille et ses supporters auront le même problème

    Notons que l'entreprise audiovisuelle est aussi dans l'impasse avec le même écueil posé par la formation polonaise du Legia Varsovie. Le club étant pareillement sponsorisé par la société "Plus500".

    Si Canal + a tenté de trouver une solution, en contactant l'UEFA, ce cas de figure n'est pas prévu dans le contrat et concerne seulement la France. La chaîne cryptée devrait ainsi se plier à loi et ne pas retransmettre la partie comptant pour la 7e journée de la phase de classement. Rappelons que Lille, adversaire des Young Boys le 11 décembre, est dans le même situation que les Rhodaniens.

