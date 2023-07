A 3 semaines du retour de la Ligue 1, le chantier reste vaste à l’OL

Encore battu dimanche par le RWD Molenbeek (1-0), l’OL a déjà effectué la moitié de sa préparation, laissant apparaître des difficultés dans le jeu. Des motifs d’espoir existent néanmoins, les questions sont encore nombreuses autour du groupe de Laurent Blanc.

Nous ne sommes bien sûr que le 24 juillet, et au fil des saisons, on apprend à ne pas tirer des conclusions trop hâtives sur les équipes et les joueurs à ce stade de l’année. Ainsi, si la première moitié de la préparation de l’OL n’est pas satisfaisante sur le plan du jeu collectif, cela ne signifie pas obligatoirement que la donne sera la même lors des premiers matchs de Ligue 1 (à partir du 12 août).

Il faut néanmoins constater qu’après un exercice 2022-2023 raté, on espérait voir un peu mieux des coéquipiers d’Alexandre Lacazette lors de la pré-saison. Surtout que le groupe a pour l’instant peu évolué cet été (10 des 11 titulaires de dimanche étaient déjà au club l’an passé).

Des schémas offensifs très brouillons

Or, sur les trois rencontres amicales disputées jusqu’ici, De Treffers (1-2), Manchester United (1-0) et RWD Molenbeek (1-0), nous n’avons pas observé beaucoup de circuits de passe clairs, peu de combinaisons et d’enchaînements réussis. Malgré une volonté de relancer de très bas, l’Olympique lyonnais apparaît en difficulté avec le cuir lorsqu’il doit faire face à un bloc adverse très compact.

Les hommes de Laurent Blanc ont essentiellement du mal à insuffler du rythme et à amener du mouvement, ce qui rend la circulation de la balle lente, et donc très facile à défendre pour l’adversaire. Au milieu, même si Mohamed El Arouch est plutôt en vue, pouvant réaliser des différences ballon au pied, le manque de liant offensif est criant.

L'absence des internationaux Espoirs pèse beaucoup

Ce qui amène un autre point déficitaire pour l’instant : la créativité. En l’absence de Rayan Cherki, personne dans l’effectif n’affiche cette faculté à amener le danger à partir de rien, ou presque. Bien que parfois agaçant, le jeune milieu offensif fera du bien à cette formation, et notamment à Lacazette, qui est extrêmement esseulé sans son camarade.

Les retours de Maxence Caqueret, Castello Lukeba et Bradley Barcola, les autres membres de l’équipe de France Espoirs, vont soulager un peu ce groupe, où Johann Lepenant, Amin Sarr et Jeffinho apparaissent encore vraiment trop tendre pour prétendre au 11.

D’un point de vue physique, et pour tout de même souligner un aspect un peu plus positif, on peut dire que les Rhodaniens ont montré plus de jambes contre le club belge que durant les deux premières sorties, principalement sur le pressing. Cela concerne bien entendu Corentin Tolisso, qui grâce à cette préparation complète pourra entamer le championnat à 100%, contrairement à la saison dernière. Autre satisfaction, la solidité de Clinton Mata, même placé en défense centrale.

Pas encore l'heure de tirer la sonnette d'alarme

Après le revers de dimanche, l’entraîneur lyonnais a tiré un bilan assez lucide de cette première moitié de préparation, mais il ne s’alarme pas pour autant. “On a perdu, on ne peut pas se satisfaire, mais on a bien travaillé, on progresse. Les derniers matches vont être plus importants, a affirmé Laurent Blanc. On manque de liant, c'est flagrant. Dans la surface, on fait beaucoup trop peu. On ressort le ballon avec du mouvement, mais il faut le talent et l'expérience devant le but.”

Le Cévenol attend les retours à l’entraînement des quatre internationaux Espoirs, tout en soulignant la pauvreté des prestations offensives jusqu’ici. "On maitrise mieux le ballon, mais cela ne suffit pas, compare-t-il par rapport au revers contre Manchester United. On va récupérer quatre joueurs importants pour nous, qui étaient titulaires l’an dernier. Cela fait deux matchs qu’on ne marque plus de but. Si vous voulez marquer, il faut être dangereux, c’est notre note négative."

Il reste deux rencontres et trois semaines pour corriger ça avant d’aller à Strasbourg pour la reprise de la Ligue 1 le week-end du 12 août. Rendez-vous le samedi 29 juillet (Celta Vigo) et le 5 août (Crystal Place) pour voir si oui ou non, l’OL aura fait des progrès avant de se lancer dans un nouvel exercice.