Adrien Rabiot "ne sait pas" s'il sera prêt pour OL - OM

Arrivé lundi soir à Marseille, Adrien Rabiot a entretenu le flou quant à sa participation au choc OL - OM.

Accueilli comme une rockstar. Lundi soir, Adrien Rabiot a posé les pieds dans la cité phocéenne, où il doit s'engager en tant que joueur libre. Outre les centaines de supporters qui patientaient en attendant sa venue, les journalistes aussi se sont massés à l'aéroport Marseille-Provence. Ils ont ainsi pu poser quelques questions à la future recrue de l'OM, s'il satisfait sa visite médicale, dont celle sur sa présence pour l'affiche face à l'OL dimanche 22 septembre en clôture de la cinquième journée de Ligue 1.

Il n'a pas joué depuis plus de deux mois

On n'en sera évidemment pas beaucoup plus, puisque Roberto De Zerbi devra d'abord se faire une idée sur le niveau physique du milieu de terrain avant de trancher. L'international français (48 sélections) n'a pas fermé la porte à sa participation, sans vouloir trop s'avancer pour autant. "Je ne sais pas si je serai en condition pour jouer tout de suite ce match, mais j'ai hâte de retrouver le groupe et de m'entraîner", a-t-il confié.

L'ancien footballeur de la Juventus Turin n'a plus disputé une rencontre officielle depuis plus de deux mois et la demi-finale de l'Euro avec les Bleus. Il s'est tout de même entretenu dans son coin en attendant de signer un nouveau contrat. Ce sera donc à Marseille, et cela fait du bruit en Ligue 1 et en France.