Mercato : Anthony Martial (ex-OL) finalement vers la Grèce ?

Un temps annoncé au Brésil, Anthony Martial devrait finalement rejoindre la Grèce et plus précisément l’AEK Athènes.

Comme Memphis Depay et Adrien Rabiot, entre autres, Anthony Martial fait partie de ces joueurs qui n'ont pas trouvé de projet durant le mercato estival. Si les deux premiers ont désormais signé un contrat (le second doit néanmoins passer sa visite médicale), le footballeur de 28 ans attend lui encore de s'engager avec un club, même s'il a été envoyé au Brésil récemment. Mais il se pourrait que cela change rapidement.

l’AEK Athènes est premier du championnat

Comme l'indique Foot Mercato, qui confirme des informations venues d'Angleterre, Martial devrait s'engager avec l’AEK Athènes, en Grèce. Il signerait un contrat de trois ans avec l'actuel leader du championnat grec, qui vient de remporter son dernier match 2 à 0.

Dans le Pirée, l'international français (30 sélections) percevrait un salaire de 2,5 millions d’euros nets par an. Il aura surtout envie de se relancer, alors que sa carrière fait du surplace après ses passages à Manchester United et à Séville (en 2022). Rappelons qu'il est également passé par Monaco, après avoir été formé à l'Olympique lyonnais entre 2009 et 2013. A ce jour, l'accord n'a pas encore été trouvé entre toutes les parties, mais l'optimisme serait de mise dans ce dossier.