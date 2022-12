Aulas exprime ses vœux pour 2023 et annonce un "nouveau cycle" pour l'OL

2023 arrive et Jean-Michel Aulas a exprimé ses vœux à l'aube de cette nouvelle année. Le président de l'OL affirme "qu'un nouveau cycle commence pour rendre l’OL plus fort".

Comme le veut la tradition, la fin de l'année est synonyme de vœux pour la suivante. Ce samedi 31 décembre, Jean-Michel Aulas a publié les siens sur Twitter. Le président de l'Olympique lyonnais s'est adressé aux supporteurs en exposant ses souhaits pour les prochains mois à venir.

"L'OL se sent prêt à affronter l’avenir avec de réelles chances de succès"

Le patron rhodanien prévoit de belles choses pour ses équipes. "Je vous souhaite à vous et vos familles une très belle année 2023. Qu’elle puisse vous apporter joie, bonheur et réussite. Un nouveau cycle commence pour rendre l’OL plus fort et relever les challenges majeurs de ces prochaines années, a-t-il assuré. Aux côtés de John Textor, autour de Sonia (Bompastor) et Laurent (Blanc), l’Olympique lyonnais se sent prêt à affronter l’avenir avec de réelles chances de succès. Ensemble, avec vous, je suis convaincu que nous serons plus forts. Très belle année 2023 à vous toutes et tous. Nous sommes l’Olympique Lyonnais !"