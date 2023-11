Baldé affronte Djibouti ce lundi (14h) avant de retrouver l’OL

Mama Baldé avec la Guinée-Bissau (Photo by Daniel BELOUMOU OLOMO / AFP)

De retour en sélection après cinq mois d’absence, Mama Baldé a été buteur pour le premier match des éliminatoires de la Guinée-Bissau. L’attaquant dispute un dernier match ce lundi à Djibouti avant de retrouver l’OL.

Il avait manqué le rassemblement de septembre tandis qu’aucun match n’avait été au programme de la Guinée-Bissau en octobre. Il fallait donc remonter à la mi-juin pour voir Mama Baldé porter le maillot de son pays. C’était pour les qualifications de la CAN face à Sao Tomé-et-Principe avec une victoire à la clé. En rejouant contre le Burkina Faso vendredi et en trouvant le chemin des filets dès la 20e minute, c’est donc un petit évènement qui s’est réalisé pour Baldé. Il a mis fin à sept mois de disette, toutes compétitions confondues. Il fallait remonter au 23 avril dernier et un nul de Troyes à Nantes (2-2) pour le voir célébrer.

En manque de confiance à l’OL, Baldé a donc trouvé une bouffée d’oxygène avec la Guinée-Bissau dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Avant de rentrer à Lyon mardi, l’attaquant a un dernier match à jouer en sélection en 2023 ce lundi. Après le Burkina-Faso, les Bissau-Guinéens se déplacent à Djibouti pour y affronter la sélection locale (14h). Cette dernière pointe tout en bas du classement de la poule A dominée pour le moment par l’Égypte qui a disputé deux matchs.