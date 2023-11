OL : O’Brien "adore bosser sous les ordres" de Grosso

Lancé par Fabio Grosso à Reims il y a un mois et demi, Jake O’Brien s’est révélé depuis à l’OL. Le défenseur irlandais concède apprécier les méthodes de l’entraîneur italien.

Dans cette trêve internationale où l’actualité autour de l’OL est calme, Jake O’Brien continue d’être la sensation de ces derniers jours. En offrant la victoire (0-1) à son club sur la pelouse de Rennes, le défenseur irlandais a pris un peu plus la lumière. Ayant reçu "beaucoup de messages" après son but, O’Brien connait une médiatisation nouvelle en France. Après l’intrigue de son arrivée et même de ses débuts avec l’OL, le défenseur fait depuis un mois et demi l’unanimité entre Rhône et Saône.

En offrant à la formation rhodanienne sa première victoire, Jake O’Brien a fini de séduire en plus de son profil de guerrier. Cantonné au banc ou à la réserve sous Laurent Blanc, il a profité de l’arrivée et des choix de Fabio Grosso pour s’imposer à la surprise générale. "Fabio (Grosso) est un coach qui va vous aligner si vous vous donnez à 100 % et mettez l’engagement maximal, concède-t-il chez nos confrères du Progrès. Et il n’est pas effrayé à l’idée de titulariser un jeune, si on prend aussi l’exemple de Mahamadou Diawara. J’adore bosser sous ses ordres, il est vraiment super."

450 minutes sur 540 possibles sous Grosso

Titulaire lors de cinq des six matchs dirigés par Grosso depuis son arrivée, Jake O’Brien est l’un des grands gagnants du changement de coach à l’OL. Les supporters n’ont pas à s’en plaindre non plus, même si à 22 ans, l’Irlandais reste encore perfectible. Avec une seule saison de D2 belge comme expérience au haut niveau, O’Brien poursuit sa phase d’apprentissage et affiche encore des lacunes.

Néanmoins, il peut compter sur l’expérience de Fabio Grosso pour évoluer comme lors de cette trêve internationale. Si l’entraîneur italien était avant tout attiré par l’attaque de son temps de footballeur, l’ancien latéral a un pedigree qui parle aussi pour lui. "En séance, il est très attentif à des petits détails, comme les orientations du corps, et tout ce qu’il faut soigner pour atteindre un niveau supérieur. Évidemment, avec sa grande expérience, quand il vient vous dire quelque chose, c’est plus facile pour avancer."

Si Grosso a eu (et a) des détracteurs dans le vestiaire, Jake O’Brien n’en fait en tout cas pas partie.