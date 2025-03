Heureux de la victoire glanée lors du déplacement à Munich, Joe Montemurro n'était pas pour autant satisfait du rendu. Le début de match, notamment, n'était pas à son goût.

Le sentiment du devoir accompli, voire un peu plus, mais pas de triomphalisme. Porté par une défense assez solide, l'OL a glané un succès capital contre le Bayern Munich mardi (0-2). Vainqueur du leader du championnat d'Allemagne à l'extérieur, il a maintenant toutes les cartes en main pour rallier les demi-finales.

Le Bayern a posé des "problèmes au milieu" à l'OL

Mais si le score est à son avantage, le rendu n'a pas tout à fait été à la hauteur des attentes de l'entraîneur. "La première mi-temps était assez équilibrée. Je ne pense pas que nous ayons été excellents, surtout pendant les 20 à 25 premières minutes, a constaté Joe Montemurro. Nous manquions de rythme et commettions beaucoup d'erreurs, ce qui était étrange. Tout le mérite revient au Bayern, qui nous a posé quelques problèmes avec certains mouvements au milieu de terrain. Nous étions trop étirés dans l'entrejeu, et on n'a pas bien réalisé le premier pressing. On a rectifié ça après la pause."

Opportunistes, à l'image de l'ouverture du score de Tabitha Chawinga, les Fenottes ont tout de même fait le travail face à un bon adversaire européen. Il reste maintenant à assurer le coup, si possible avec une autre victoire, à la maison le mercredi 26 mars. "Nous voulions repartir d'ici avec un résultat positif, mais ce n'est pas fini, a rappelé le coach australien. Nous devons retourner à Lyon protéger notre avance et, espérons-le, repartir avec la qualification pour les demi-finales."