Ce mercredi 19 mars, Maitland-Niles, Akouokou et Verretout participeront à une séance de dédicaces au sein de la boutique du Parc OL.

L’Olympique lyonnais offre à ses supporters l'opportunité de rencontrer trois de ses joueurs lors d’une séance de dédicaces. Celle-ci se tiendra ce mercredi 19 mars à la boutique de l'OL de Décines. De 14 à 15 heures, Ainsley Maitland-Niles, Paul Akouokou et Jordan Veretout seront présents pour échanger avec les fans, signer des maillots et faire des photos. L’événement, accessible sans inscription préalable, permettra aux jeunes et aux moins jeunes de s’approcher de leurs idoles dans une ambiance conviviale.

Trois joueurs non convoqués en sélection

En raison de la trêve internationale, il fallait sélectionner des éléments du groupe restés entre Rhône et Saône. Ce type d'événement est régulièrement organisé pour le club, dans une atmosphère bon enfant. La dernière séance de dédicaces organisée par le club remonte au mercredi 26 février. Elle s’était tenue au centre commercial Aushopping Porte des Alpes à Saint-Priest. Rayan Cherki, Malick Fofana, Tanner Tessmann, Warmed Omari et Rémy Descamps étaient présents et avaient attiré de nombreux supporters.