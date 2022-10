Auteur d’une saison dernière exceptionnelle, Karim Benzema est devenu Ballon d’Or. L’attaquant du Real Madrid est revenu sur l’atmosphère qui se dégage d’un stade et de ses rituels à l’OL.

Depuis une semaine, il n’y en a que pour lui et à raison. En décrochant le Ballon d’Or à 34 ans, Karim Benzema a inscrit son nom dans l’histoire du football français et mondial. Auteur d’une saison dernière exceptionnelle avec le Real Madrid qui s’est conclue sur un doublé Ligue des champions - Liga, l’attaquant a dominé de la tête et des épaules le classement de la récompense individuelle. Depuis le 17 octobre, il est devenu encore un peu plus une fierté lyonnais, lui le gamin de Bron qui avait éclaboussé l’OL de son talent au début de sa carrière professionnelle.

Au sein du club lyonnais, les hommages ont été nombreux à l’image de ceux de Jean-Michel Aulas ou Bernard Lacombe. Dans une interview à France Football, Benzema est d’ailleurs revenu sur un rituel avec l’ancien conseiller du président durant ses années lyonnaises. "Tu sens quand tu vas tout éclater. Paris (8es de Ligue des champions), je sentais que j’allais faire quelque chose. Pas un triplé mais je sentais tout, le vestiaire, la concentration, les supporters, ce n’était pas comme d’habitude, a-t-il avoué dans le mensuel. pelouse arrosée, etc. tu sens qu’il va se passer un truc. J’avais la même impression à Gerland. Les veilles de matchs, j’y venais avec Bernard Lacombe, on marchait et je sentais si j’allais marquer."

L’odeur du but, il a dû la sentir plus d’une fois dans l’enceinte lyonnaise, lui qui a trouvé le chemin des filets à 66 reprises avec l’OL en ayant à peine la vingtaine.