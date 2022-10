Après la victoire contre Montpellier, les joueurs de l’OL se sont vus accorder deux jours de repos. Ce mardi matin, ils étaient de retour à l’entraînement en prévision du match contre Lille.

Dès son intronisation comme nouvel entraîneur de l’OL, Laurent Blanc avait prévenu. De son temps au PSG, l’entraîneur français avait l’habitude de fixer des objectifs à ses joueurs pour qu’ils puissent mériter de jours de repos supplémentaires. A Lyon, l’accent a été mis sur l’apprentissage des nouvelles méthodes de Laurent Blanc et d’un travail physique depuis deux semaines. Seulement la victoire (1-2) contre Montpellier semble avoir été la fameuse carotte décrite par le technicien français.

Vainqueurs dans l’Hérault samedi, les joueurs de l’OL ont eu droit à deux jours pour décompresser et profiter. Certains comme Tetê en ont profité pour une virée à Paris mais tout ce beau monde s’est retrouvé ce mardi du côté du centre d’entraînement de Décines pour un entraînement matinal. Après un repos mérité, Laurent Blanc et son staff ont désormais cinq jours pour remettre le bleu de chauffe et préparer au mieux la réception de Lille, dimanche au Parc OL.