Comme l’OL, Brest ne compte pas ses absents pour cette 6e journée de Ligue 1. Seul Mathias Pereira-Lage manque à l’appel.

Brest - OL, c’est le troisième contre le seizième de Ligue 1 ce samedi à partir de 21h. Seulement, ce n’est pas le club lyonnais qui arrive en qualité de formation sur le podium malgré un budget qui pourrait le laisser penser. Non, les Lyonnais arrivent malades en Bretagne, mais à la recherche d’un bon remède sous les ordres de Fabio Grosso. Comme Nice premier du championnat, Brest est l’une des bonnes surprises de ce début de saison avec dix points au compteur, soit déjà huit de plus que l’OL. Pour ce rendez-vous de la 6e journée, Eric Roy et ses joueurs arrivent donc avec de la confiance et la volonté de préparer au mieux le choc dans une semaine contre le leader niçois.

Pereira-Lage seul absent brestois

Comme son homologue lyonnais, Roy n’a que l’embarras du choix pour mettre onze noms sur la feuille de match. L’ancien milieu de l’OL peut compter sur un effectif au complet. Kamory Doumbia, qui n'avait pas pu prendre part à la rencontre face au Stade de Reims en raison d’un arrangement entre les deux équipes, a été retenu contre l’OL. Aucune absence de dernière minute n’est venue se greffer au forfait déjà acté de Mathias Pereira-Lage. Le Franco-Portugais est sur le retour, mais la décision a été prise de le préserver une semaine de plus avec le duel contre Nice qui se profile.

Le groupe de Brest contre l’OL : Bizot, Coudert - Amavi, Brassier, Chardonnet, Dari, Lala, Le Cardinal, Locko - Camara, Doumbia, Lebeau, Lees-Melou, Magnetti, Martin - Brahimi, Del Castillo, Le Douaron, Mounié, Satriano.