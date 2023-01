En 32es de finale de la Coupe de France, l'OL recevra Metz samedi. Il n'a plus été éliminé (sur le terrain) à ce stade de la compétition depuis 2012.

L'entrée en lice de l'OL en Coupe de France est prévue pour samedi. A 15h30, Laurent Blanc et ses troupes accueilleront Metz, pensionnaire de Ligue 2, pour les 32es de finale de la compétition. Ces dernières années, l'Olympique lyonnais nous a plutôt habitués à bien négocier ce premier match toujours particulier.

Epinal, dernier bourreau de l'OL en 32es

Hormis l'épisode de 2021-2022 où il avait été éliminé sur tapis vert, il a toujours passé cet obstacle depuis dix ans. Il faut remonter au 6 janvier 2013 pour voir le club rhodanien sortir dès l'entame du tournoi. Rémy Vercoutre pourra en parler puisque ce jour-là, il était le gardien face à Epinal. Vite mené 2 à 0 par le pensionnaire de National, l'OL revient (Gomis et Fofana) puis prend les devants grâce à López. Mais les Spinaliens égalisent et force le tenant du titre à disputer une série de tirs au but. Fofana et Bakary Koné ratent leur tentative et les Lyonnais prennent la porte à peine la coupe entamée.

Une mauvaise expérience que l'équipe n'a pas connue ensuite car elle a toujours passé au moins un tour. Sauf exception l'an dernier, les septuples champions de France (2002-2008) restent sur un quart et deux demi-finales lors des trois précédentes éditions.