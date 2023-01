OL : Cherki en lice pour le but du mois en Ligue 1

Rayan Cherki après son but lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Buteur face à Brest le 28 décembre dernier, Rayan Cherki concourt pour le titre de but des mois de novembre/décembre en Ligue 1.

Il n'a pas marqué énormément cette saison, à une seule reprise en fait. Néanmoins, l'unique réalisation de Rayan Cherki jusqu'à présent sur cet exercice 2022-2023 lui vaut d'être en lice pour le titre honorifique de plus beau but des mois de novembre/décembre. Le jeune milieu de terrain avait trouvé la faille à Brest au terme d'une superbe action collective.

Le Gone sera en concurrence avec Kevin Gameiro (Strasbourg), Terem Moffi (Lorient), Aleksandr Golovin (Monaco) et Alexis Sánchez (Marseille). Vous pouvez vous rendre sur le site de la Ligue via ce lien afin de voter pour le joueur de l'OL ou un de ses adversaires.