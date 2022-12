Coupe du monde : Toko-Ekambi (OL) et le Cameroun pour un exploit

Karl Toko-Ekambi avec le Cameroun (Photo by Kenzo Tribouillard / AFP)

Opposés au Brésil ce vendredi, Karl Toko-Ekambi et le Cameroun devront réaliser un exploit afin de se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe du monde.

Le Cameroun est dos au mur. Ce vendredi à 20 heures, Karl Toko-Ekambi et ses coéquipiers se lanceront dans la bataille pour une qualification en 8es de finale de la Coupe du monde. Mais ça ne sera pas simple pour les Camerounais qui rencontrent le Brésil. Premiers de leur groupe, les Brésiliens sont assurés de passer au tour suivant et devraient aligner un 11 remanié.

Le Cameroun n'a pas son destin entre ses mains

Pour l'équipe africaine, qui compte un point, il faudra à tout prix l'emporter, tout en espérant un résultat favorable entre la Serbie et la Suisse (un match nul avec un succès de plus d'un but d'écart des Lions Indomptables ou une victoire des Serbes avec le même différentiel). Autrement dit, il faudrait un sacré concours de circonstances pour voir le Cameroun poursuivre son parcours.