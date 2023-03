Sara Däbritz (OL) lors d’Allemagne – Suède en février 2022 (Photo by INA FASSBENDER / AFP)

Pour les dernières sélections de Dzsenifer Marozsan avec l'Allemagne, Sara Däbritz sera de la partie. Les deux Lyonnaises ont été retenues pour les amicaux contre les Pays-Bas et le Brésil.

Un dernier tour de piste et puis s’en va. Depuis l’annonce de sa retraite internationale début mars, Dzsenifer Marozsan sait que le rassemblement d’avril sera le dernier pour elle avec l’Allemagne. Ayant décidé de faire une croix sur la Coupe du monde 2023 qui se jouera en Australie et en Nouvelle-Zélande, la Lyonnaise avait vu la Fédération annoncer que la meneuse aurait le droit à une sorte de jubilé en avril. En plus de ses bonnes performances avec les Fenottes, la DFB a donc tenu parole avec la liste dévoilée par Martina Voss-Tecklenburg ce mardi.

Comme attendu, Marozsan fait bien partie de cette sélection allemande qui disputera deux matchs amicaux. Le premier le 7 avril contre les Pays-Bas et le deuxième le 11 avril contre le Brésil. Un dernier match qui sera donc la dernière sélection de Dzsenifer Marozsan avec son pays. Ce rassemblement festif, la meneuse pourra le fêter avec une autre joueuse de l’OL. En effet, Sara Däbritz enchaîne un deuxième rassemblement avec l’Allemagne après avoir dû faire l’impasse sur la sélection au moment de sa blessure en septembre dernier.