Pour la dernière sortie des Espoirs avant l’Euro U21, la France a été accrochée par l’Espagne (0-0) à Vannes. Barcola et Lukeba étaient titulaires tandis que Cherki est entré en jeu.

Pas de victoire pour l’équipe de France Espoirs dans ce rassemblement de mars. Après avoir mordu la poussière en Angleterre (4-0), les Bleuets ont limité la casse mardi à Vannes. Opposé à l’Espagne dans ce deuxième match amical, la France n’a pas pris de but mais n’a pas non plus été capable de trouver la faille (0-0). Tenus en échec, Sylvain Ripoll et ses joueurs n'ont désormais plus de rassemblement avant juin et sont désormais tournés vers l’Euro U21 qui se tiendra au début de l'été en Roumanie et Géorgie. Les joueurs de l’OL seront-ils en nombre ? Il y a de fortes chances puisqu’ils étaient quatre à être retenus pour ce rassemblement de mars. Mardi, ils ne sont que trois à avoir participé au nul contre l’Espagne.

Lepenant est resté sur le banc

Après avoir débuté sur le banc contre l’Angleterre, Castello Lukeba et Bradley Barcola étaient titulaires mardi. C’était d’ailleurs la première dans le onze pour l’attaquant lyonnais, qui s’est montré à son aise. S’il n’a pas trouvé le chemin du but, il a au moins montré à Ripoll qu’il pouvait répondre présent. Ayant joué pendant 71 minutes, Barcola a ensuite laissé sa place à son coéquipier de club, Rayan Cherki, pour les 20 dernières minutes du match amical. Titulaire lors du premier match, Johann Lepenant est lui resté sur le banc à Vannes. Retour désormais à Lyon pour les 4 Lyonnais afin de préparer le rendez-vous contre le PSG, dimanche (20h45).

L'équipe de France Espoirs contre l'Espagne : Meslier - Gendrey (Doukouré, 64ème), Lukeba, Badiashile (cap), Larouci (Nkounkou, 64ème) - Olise, Le Fée, Massengo - Barcola (Cherki, 71ème), Kalimuendo (Abline, 71ème), Gouiri (Adli, 80ème).