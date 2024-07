Euro U19 : trois joueurs de l’OL et la France visent la qualification

En cas de succès ce vendredi face au Danemark, l’équipe de France U19 sera quasiment qualifiée pour les demi-finales de l’Euro. Trois joueurs de l’OL sont concernés par ce match.

Une entrée en matière délicate, mais finalement réussie. Mardi, l’équipe de France U19 défiait la Turquie en Irlande pour sa première rencontre de l’Euro. D’abord menés au score très tôt suite à un corner (4e minute), les protégés de Bernard Diomède ont fait le nécessaire pour renverser les Turcs. Deux réalisations signées Lucas Michal (66e) et Jérémy Jacquet (86e, sp) ont offert la victoire aux Bleuets (2-1).

Les coéquipiers de Saël Kumbedi et Justin Bengui, deux des trois lyonnais de l’effectif avec Mamadou Sarr (qui est lui resté sur le banc) affrontent ce vendredi le Danemark, battu par l’Espagne le 16 juillet (2-1). En cas de succès, les Français assureraient pratiquement leur place dans le dernier carré de la compétition.

Bien préparer le choc contre l'Espagne

L’affiche face aux Danois se tiendra à 16h30 et sera diffusée sur la chaîne L’Equipe. Il faudra voir si le sélectionneur procède à des changements, avec notamment une possible première apparition dans le tournoi pour Sarr en charnière centrale. Car le choc contre les Espagnols arrivera ensuite très vite (22/07) et il faut aussi gérer le groupe physiquement sur cette phase de poules.