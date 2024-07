Franck Pelissier, directeur médical de l’OL, quitte le club.

Ce lundi, Franck Pelissier a annoncé qu'il mettait fin à son aventure OL. Une page se tourne pour le médecin, présent dans l’institution lyonnaise depuis 13 ans.

Franck Pelissier a officialisé lundi son départ de l’OL. Arrivé en 2011, au cours de l’ère Jean-Michel Aulas, il a tenu à remercier l'ancien président pour "son écoute, son soutien sans faille". Le chirurgien cardiaque a également loué Vincent Ponsot "avec qui la collaboration fut simple, productive, respectueuse et sereine". D’ailleurs, l’administrateur de la Fondation OL a tenu à établir "une mention spéciale pour le disparu Gérard Houllier" qui était "devenu un ami". Pour l’anecdote, le chirurgien artériel et endovasculaire dit de Bruno Genesio que c’est un "gone exigeant, mais tellement pro et sympathique".

13 ans à l’OL et différentes missions

Depuis 13 ans, Franck Pelissier a occupé et cumulé plusieurs postes au club. En effet, le docteur a débuté en tant que président du comité médical de l’Olympique lyonnais. Avant de devenir président du FIFA medical center Lyon, en 2013. Dès 2016, le praticien a été nommé directeur médical de l'académie rhodanienne. Quatre ans plus tard, il est désigné coordinateur de la cellule de performance lyonnaise. D’ailleurs, durant la pandémie, le spécialiste avait intégré le comité consultatif Covid, créé par la Ligue de football professionnel (LFP). À noter que le manager médical s’occupait aussi bien des formations masculines et féminines que des jeunes du centre de formation.

Désormais, il occupera un rôle de "consultant spécialisé", mais il espère "pouvoir venir régulièrement supporter les équipes OL dans toutes les compétitions".