Attaché au club de sa ville, Houssem Aouar est un pur produit du centre de formation de l’OL. Passé par toutes les catégories, il estime que Karim Benzema est ce qui s’est fait de mieux au club.

A chaque génération son idole et les avis divergeront suivant qu’on ait 20 ans ou 70 ans. Toujours est-il que Houssem Aouar, malgré ses nombreuses années en professionnels, fait encore partie de cette nouvelle génération. A 24 ans, l’international français a grandi sous les exploits de l’OL du milieu des années 2000 et de tous les titres qui allaient avec. C’est donc fort logiquement qu’il a tiré son inspiration de ces équipes et des joueurs qui les composaient. Parmi eux, un joueur a pris toute la lumière : Karim Benzema. Pour Aouar, l’attaquant du Real Madrid est tout simplement le meilleur joueur de l’histoire de l’OL.

"Benzema car il a tellement accompli en si peu de temps à l’OL et puis surtout pour tout ce qu’il a fait ailleurs, a confessé le milieu lyonnais à Le Media Carré. C’est vraiment un exemple à suivre et on a vu que par moments, ça s’est moins bien passé à Madrid et tout s’est joué avec le mental, le fait qu’il n’ait jamais rien lâché. Et maintenant, on voit où il en est."

Des critiques, Houssem Aouar en subit des quelques mois et ce n’est pas sa situation contractuelle qui a arrangé les choses. Néanmoins, le numéro 8 lyonnais estime que "l’OL, ça représente beaucoup. C’est mon club formateur, celui qui m’a permis de m’exprimer, de jouer donc forcément que ça compte énormément." Si l’aventure vient à rapidement se terminer avec un départ, il restera très certainement de la frustration aussi bien chez le joueur que chez les supporters de ne pas avoir su combler toutes les attentes.