Maxwel Cornet (Photo by Lindsey Parnaby / AFP)

Après une saison à Burnley, Maxwel Cornet a trouvé un nouveau point de chute en Premier League. L’ancien ailier de l’OL a signé avec West Ham.

Le pari de Maxwell Cornet de partir en Premier League dans un club moins huppé pour faire ses preuves et taper dans l’oeil d’un plus gros a fonctionné. Après seulement une saison et une relégation à Burnley, l’ailier ivoirien rebondit en Premier League. Après des semaines de tractation, West Ham est finalement parvenu à un accord avec les Clarets pour s’offrir Cornet contre une somme de 20 millions d’euros environ. L’ancien Lyonnais "qui peut évoluer en tant qu’ailier gauche, latéral, ou arrière, arrive de Burnley pour un contrat de cinq ans avec une année supplémentaire en option."

Vendu la saison dernière 15 millions d’euros par l’OL, cette nouvelle vente de Cornet ne rapportera pas quelques pécules au club lyonnais. Dans le communiqué de vente du club lyonnais la saison passée, il n’avait été fait aucune référence à un pourcentage négocié sur une possible revente.