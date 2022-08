OL : Anthony Lopes rejoint Ninel, Govou et Vercoutre

Même s’il n’a joué qu'une vingtaine de minutes vendredi, Anthony Lopes a écrit son nom dans l’histoire de l’OL. Le gardien a attaqué sa 11e saison professionnelle avec le club, égalant Camille Ninel, Sidney Govou et Rémy Vercoutre.

C’est une soirée dont il aimerait vite tourner la page. Contre Ajaccio, Anthony Lopes n’est resté que 25 minutes sur la pelouse du Parc OL, avant de se voir montrer le chemin des vestiaires. En retard sur son intervention, le gardien, flop du match pour la rédaction, a été logiquement expulsé et avait la tête des mauvais jours dans les tribunes. Il y avait de quoi et malgré ses excuses auprès des ses coéquipiers, Lopes manquera à coup sûr le premier déplacement à Lorient et peut-être bien la réception de Troyes dans deux semaines.

Chiesa et Di Nallo en haut de l'affiche

Pourtant, cette soirée devait être celle de la fête et pas seulement à cause des retours de Lacazette et Tolisso. En entrant sur le pelouse du Parc OL derrière son capitaine, le champion d’Europe 2016 a inscrit un peu son nom sur les pages d’histoire de l’OL. Cette saison 2022-2023 représente la 11e d’Anthony Lopes avec les professionnels. Il rejoint trois autres joueurs avoir terminé leur aventure avec cette barre avec le club lyonnais avec le regretté Camille Ninel, Sidney Govou et Rémy Vercoutre. Ayant prolongé jusqu’en 2025, le natif de Givors devra faire un peu de rab s'il veut toucher du doigt la longévité d'un Serge Chiesa (14) ou Fleury Di Nallo (15).