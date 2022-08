Ligue 1 : le maillot de l’OL quatrième le plus cher du championnat

Vendredi, l’OL a officiellement étrenné son maillot domicile pour la première fois de la saison. Pour se l’offrir et se sentir comme un professionel, il faut débourser 112€. Le maillot lyonnais est le 4e plus cher de Ligue 1.

Ils étaient près de 50 000 supporters à être venus assister aux retours des anciens et à applaudir les premiers pas de Nicolas Tagliafico. Dans les travées du Parc OL à l’ambiance familiale, les maillots lyonnais étaient nombreux. Notamment ceux de cette année avec un maillot domicile qui a fait son effet, tout comme le 4e maillot qui avait été porté la saison dernière contre l’OM. En attendant que l’OL ne dévoile son maillot third dans les prochaines semaines, les supporters lyonnais ont déjà le choix entre trois ensembles. Néanmoins, ce n’est pas pour toutes les bourses.

112€ pour la totale

En effet, le site spécialisé Footpack a enquêté sur les prix des maillots en Ligue 1 et celui des joueurs lyonnais est le 4e plus cher du championnat. Pour un maillot replica adulte floqué au nom d’Alexandre Lacazette avec les badges de LFP, un supporter dépensera 112€ quand ceux d’Ajaccio présent vendredi soir n’ont besoin "que" de 75€. A ce petit jeu de qui est le plus cher, l’OM arrive en tête avec un maillot revenant à 115,90€ juste devant le PSG (114,99€) et plus surprenant Lorient (114€).