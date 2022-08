Mercato : Nikita Parris (ex-OL) quitte Arsenal pour Manchester United

Un an après son arrivée en provenance de l’OL, Nikita Parris quitte déjà Arsenal. L’attaquante anglaise continue son tour de l’Angleterre et rejoint Manchester United.

Chez les garçons, un passage d’Arsenal à Manchester United serait vu comme une réelle trahison. Il y a quelques années, Robin van Persie en avait fait l’expérience. Chez les féminines, il semblerait qu’il y ait un peu plus d’ouverture d’esprit à la vue du nombre de transferts entre cadors anglais. Arrivée à Arsenal il y a tout juste un an après deux saisons à l’OL, Nikita Parris quitte déjà le club londonien.

Toute récente championne d’Europe avec les Three Lionesses, l’ailière rejoint Manchester United pour les deux prochaines saisons. Championne de France et d’Europe avec les Fenottes en 2020, Parris était devenu la recrue la plus chère de l’histoire d’Arsenal la saison dernière mais n’a pas vraiment réussi à s’imposer. Elle tentera donc de se relancer avec ManU, après avoir déjà évolué à Everton et chez les voisins de Manchester City.