Juninho (ex-OL) salue le Ballon d’Or de Benzema

Juninho et Karim Benzema enlacés après un but (Photo by FRED DUFOUR / AFP)

Capitaine de Karim Benzema lors de ses dernières saisons à l’OL, Juninho a forcément accueilli ce sacre au Ballon d’Or avec le sourire. L’ancien milieu a surtout voulu insister sur l'évolution du Madrilène.

C’est un sacre qui a largement dépassé les frontières de Madrid. Si mardi, Karim Benzema était déjà de retour à l’entraînement pour y présenter son Ballon d’Or, la consécration de l’attaquant français a également été fêtée à Lyon. Derrière le Brondillant, c’est tout une ville qui s’est félicitée de voir un gamin du cru réussir à décrocher la plus haute distinction individuelle pour un joueur. A l’OL, Jean-Michel Aulas n’a pas caché sa "fierté" et il n’est pas le seul.

S’ils se livrent une guerre de mots par médias interposés ces derniers temps, le président lyonnais et Juninho s’accordent sur une chose : Karim Benzema a largement mérité son Ballon d’Or. Coéquipier de l’attaquant entre Rhône et Saône pendant quatre saisons, Juninho a pu côtoyer au quotidien celui qui est aujourd’hui le meilleur joueur du monde. Cette réussite n’est donc pas surprenante pour l’ancien milieu qui insiste sur l’évolution entre ses années lyonnaises et son adaptation madrilène.

"Il a toujours été fort Karim. Surtout physiquement. Les gens ont pensé que c’était un joueur faible physiquement, a raconté Juninho sur RMC. Maintenant, il jouait côté gauche. Je me souviens à cette époque-là on avait l’habitude de faire des 1000m, cela ne se fait plus aujourd’hui, il était toujours devant.

Je cite souvent cet exemple mais je crois qu’il avait aussi une personnalité pas facile parce qu’il voulait gagner à chaque fois. Il voulait être devant à chaque fois. Il est parti au Real pour côtoyer Cristiano Ronaldo et il s’est adapté à tout cela. Je crois que là aussi il y a beaucoup de mérite."