L’OL féminin présent dans la future Coupe du monde des clubs ?

Les joueuses de l’OL fêtant le but de Selma Bacha contre le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Mercredi, la FIFA a annoncé la création d’une Coupe du monde des clubs version féminine à partir de 2026. De quoi espérer voir l’OL y participer ?

Ces derniers mois, la FIFA a clairement fait du football de clubs un vrai business sur lequel elle souhaite investir. Après avoir choisi de changer le format de la Coupe du monde des clubs chez les garçons à partir de la saison prochaine, l’instance internationale a indiqué mercredi une première à l’échelle mondiale. À compter de l’année 2026, le football féminin comptera également sa Coupe du monde des clubs. C’est l’annonce faite par la FIFA mercredi à Bangkok en marge de son soixante-quatorzième congrès. L’OL y participera-t-il entre janvier et février 2026 ? Pour le moment, la FIFA s’est simplement contentée d’officialiser la nouvelle de la création de la compétition qui aura lieu tous les quatre ans.

Une autre compétition à venir ?

Toutefois, par son histoire et sa réputation à l’échelle internationale, on voit mal l’OL absent pour la première édition qui doit servir à mettre sur pied ce nouveau tournoi, dont l'instance communiquera les détails ultérieurement. Par ailleurs, "pour faciliter la poursuite du développement mondial des clubs féminins et sur la base des demandes des confédérations, (...) il a également été proposé qu'une compétition féminine supplémentaire de clubs soit organisée" dans les années sans Mondial des clubs à compter de 2027, a ajouté l’instance. Si la FIFA a réduit les fenêtres internationales de six à cinq pour favoriser le repos des joueuses, pas sûr que ces nouvelles compétitions entrent dans cette même logique…