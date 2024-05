OL - PSG : les places grand public prises d'assaut

À une semaine de la finale de la Coupe de France OL - PSG, les places grand public se faisaient encore attendre avec aucune communication de la FFF. Il semblerait bien que ce ne soit jamais le cas, le site de la billetterie annonçant que toutes les places avaient été vendues.

Après n’avoir octroyé que 15 000 places aux supporters de l’OL et du PSG pour venir garnir les deux virages réservés aux finalistes, la Fédération française de football n'avait pas trouvé bon de vouloir communiquer sur la vente des places grand public. À dix jours de la finale, certains supporters n’ayant pas réussi à obtenir des billets dans les parcages misaient beaucoup sur ceux mis en vente par la FFF. Or, ce jeudi, au moment de se connecter sur la billetterie de la Fédération française de football, une file d’attente s’est créée avec notamment la mention "Nous vous informons que toutes les places pour la rencontre de la Finale de Coupe de France 2024 OLYMPIQUE LYONNAIS - PARIS SAINT-GERMAIN ont été vendues."

Un article et un post pour la Coupe de France féminine

Plus aucune place grand public, la question est donc de savoir par quel biais les heureux acquéreurs avaient réussi à trouver l’information de l’ouverture de cette billetterie. Mercredi, certains avaient donné rendez-vous à 11h ce jeudi mais sur le site de la Fédération, aucune trace d’une potentielle ouverture alors que cela avait été fait pour la finale de Coupe de France féminine, de même que sur les différents réseaux sociaux de l’instance et de la compétition. Certains supporters ont réussi à trouver leur bonheur, mais pour d'autres, la frustration devrait être encore un peu plus grande qu'au moment de l'annonce des places attribuées à l'OL et au PSG, fin avril...