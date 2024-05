OL : les Lyonnais marquent l’histoire de la Ligue 1

Les joueurs de l’OL célèbrent le but d’Orel Mangala à Clermont (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Cette saison était déjà exceptionnelle, elle est devenue encore plus historique. Dimanche, l'OL réalisera un exploit jamais atteint auparavant.

Historique. L’OL devient la première équipe à terminer une saison de Ligue 1 dans la première partie de tableau après avoir été lanterne rouge à la 14e journée. Dans une dizaine de jours, le club rhodanien mettra un terme à cette saison qui restera dans les annales. Avec, en vue, une finale de Coupe de France face au PSG (25 mai), les hommes de Pierre Sage pourraient clore leur parcours folklorique de la meilleure des façons. Bien entendu qu’à l’arrivée tout paraît rose, mais le technicien lyonnais n’a rien laissé au hasard.

Arrivé le 30 novembre dernier, il était l’ultime espoir de l’OL. Succédant, alors, à Laurent Blanc et Fabio Grosso qui n’avaient pas eu les armes nécessaires pour relever une équipe qui fonçait tout droit vers une terrible descente en Ligue 2. Invité dans TKYDG, le coach jurassien a affirmé sa volonté de ne jamais sauter les étapes. "C’est un escabeau à trois marches. La première, c'était de se maintenir. La deuxième était d’être dans la première partie de tableau. Et la troisième, c'est de finir européen", a-t-il déclaré.

Ne pas banaliser ce qui a été réalisé

Parfois, il faut savoir prendre du recul pour apprécier. Certes, l’OL enchaîne les succès et se place en tant que leader de cette deuxième partie de saison (34 points). Mais il ne faut pas céder à la culture de l’instant. Les Lyonnais nageaient dans les eaux troubles de Ligue 1 et se sont, à présent, offert le luxe d’être à une porte de l’Europe. Un exploit, qu’il ne faut pas réduire à la normale d'après Nicolas Puydebois. "On est dans une société de consommation, on passe direct à l’objectif suivant. À la 14e journée, il y avait 100 % de chances qu’on soit en Ligue 2 la saison prochaine. L’OL a su déjouer les statistiques et c’est quelque chose d’exceptionnelle, ça n’a jamais été fait", a indiqué notre consultant dans TKYDG.

À l’occasion de la dernière journée de Ligue 1, l'OL accueille le RC Strasbourg sur ses terres. Les Rhodaniens ne devront pas flancher face aux Alsaciens. Un match nul leur suffirait à atteindre le dernier objectif fixé par Pierre Sage : la Coupe d'Europe.