L’OL reprendra l’entraînement le lundi 5 juillet

Au repos depuis la finale de la Coupe de France, les joueurs de l’OL reprendront le chemin de l’entraînement le 5 juillet. Avant de partir en stage.

Un peu moins d’un mois avant la reprise de l’entraînement. Dans l’attente de l’obtention de son BEPF et de l’officialisation de sa prolongation de contrat, Pierre Sage commence malgré tout à préparer la saison prochaine de l’OL. Elle démarrera officiellement le 5 juillet pour les joueurs lyonnais. En vacances depuis la finale perdue de Coupe de France contre le PSG, les Lyonnais remettront le bleu de chauffe début juillet pour un gros mois de préparation. Seuls Auxerre, Saint-Etienne et le PSG reprendront plus tard.

La reprise de la Ligue 1 est fixée pour le week-end du 16 août, ce qui va laisser le temps à Sage de pouvoir mettre en place sa philosophie. Avec quel effectif ? C’est toute la question à l’OL puisque les mouvements s’annoncent nombreux dans un sens comme dans l’autre. Quoi qu’il arrive, Pierre Sage ne pourra pas compter sur son groupe au complet le 5 juillet. Avec des éléments comme Orel Mangala (Belgique) ou encore Nemanja Matic (Serbie) qui disputent l’Euro à partir du 14 juin, ces derniers auront donc le droit à des jours de vacances en rab, une fois leur élimination dans le tournoi.