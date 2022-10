Lens - OL (1-0) : "On a dominé Lyon", constate Franck Haise

Forcément heureux de la victoire et du contenu, Franck Haise était très satisfait du visage montré par son équipe dimanche contre l'OL (1-0).

Il pouvait avoir le sourire. Dimanche soir après la victoire 1 à 0 contre l'OL, Franck Haise a savouré la performance de son équipe. Dans tous les domaines, Lens a été supérieur à son adversaire lors de cette 9e journée de Ligue 1 (1-0). "J'ai aimé que l'on ait mis autant d'intensité, de qualité. Les joueurs ont tout donné, et tout bien donné. Ce n'est pas seulement de la générosité. Tactiquement et défensivement, nous avons été très bons, a souligné le coach lensois. Nous avons très peu subi de situations, d'occasions et de tirs. J'attendais juste que l'on marque un but."

Celui-ci est survenu sur un penalty, mais il aurait sans conteste pu arriver bien avant sur l'une des 21 tentatives des Sang et Or. "D'une manière générale, on a dominé Lyon. Avoir huit points d'avance sur une telle équipe, ça veut dire que l'on fait un très bon début de saison. Avoir 21 unités après neuf matches, c'est assez énorme, s'est réjoui Franck Haise. Cela prouve la qualité de ce que l'on met en place."