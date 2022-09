Les U17 de l'OL veulent se relancer contre le FC Lyon

Battus par Annecy le week-end passé, les U17 de l'OL feront le court voyage sur le terrain du FC Lyon ce dimanche (15h). L'objectif est simple, renouer avec la victoire.

Un match pour ne pas se mettre à douter. Tombés à Annecy la semaine dernière pour la première fois de la saison (1-0), les U17 de l'OL effectueront ce dimanche le court déplacement vers les installations du FC Lyon (15 heures). Pour la 4e journée de championnat, les protégés d'Amaury Barlet tenteront de relever la tête après la chute du week-end précédent.

Avec un bilan de deux victoires et une défaite, l'Olympique lyonnais s'en sort plutôt bien jusqu'ici. Il occupe la 4e place, même si cela ne signifie pas grand-chose après si peu de matchs. Son futur adversaire est lui 9e et il reste sur un succès à Dijon (0-1). Une bonne occasion donc pour les jeunes Rhodaniens de relancer la machine et de ne pas laisser Strasbourg, seule équipe avec 9 points, s'envoler.