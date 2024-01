Depuis le match aller remporté par les Lyonnais en novembre (1-0), Rennes a retrouvé de la vigueur et empoché 10 points en championnat. C'est un de plus que la bande à Pierre Sage, barragiste, dont la fragilité est indéniable, comme l'a montré la défaite au Havre.

Avec cette équipe lyonnaise, il est difficile de faire des pronostics cette saison. Après trois succès consécutifs en décembre, l'OL a rechuté au Havre lors de la précédente journée (3-1). Cette lourde défaite, escortée de deux expulsions de Jake O'Brien et Duje Caleta-Car, a fait renaître les doutes nés de cette première partie de saison complètement manquée. Le club lyonnais, au-dessus de la ligne de flottaison à la trêve, est de nouveau dans la zone rouge. Plus exactement en position de barragiste (16e avec 16 points).

Le paradoxe dans cette deuxième partie de tableau de Ligue 1 ? Une victoire ce vendredi face aux Bretons au Parc OL et les coéquipiers d'Alexandre Lacazette remonteraient virtuellement à la 12e place. Quoi qu'il arrive, les Rhodaniens doivent engranger des points le plus vite possible pour éloigner le spectre de la relégation. "On a encore besoin de 18, 19 points, soit six victoires et un nul", avait expliqué Pierre Sage avant Noël. Son équipe a encore 16 matchs de championnat pour atteindre cet objectif.

Le succès de l'aller avait précipité le départ de Genesio

Le nouvel obstacle, Rennes, rappelle un des rares bons souvenirs de la première partie de saison. Au Roazhon Park, en novembre dernier, Jake O'Brien avait soulagé tout un club en marquant de la tête le seul but de la partie (1-0). Ce succès, arraché en supériorité numérique, avait plongé le club d'Ille-et-Vilaine dans la crise. Moins d'une semaine après, Bruno Genesio quittait ses fonctions d'entraîneur.

Depuis, Julien Stéphan a repris les commandes de l'équipe, après un premier passage fructueux (une Coupe de France) entre 2018 et 2021. Son bilan est pour le moment mitigé en championnat : 3 succès, 1 nul et 2 défaites. Le dernier revers en L1 remonte au 9 décembre dernier face aux Monégasques.

Seulement 5 buts à l'extérieur pour les Rennais cette saison

Si Julien Stéphan s'attend à un match "difficile", la réciproque est valable pour son homologue lyonnais. Pierre Sage admet qu'il faudra "mettre la barre encore plus haut" pour décrocher à nouveau la victoire comme à l'aller. "J'ai beaucoup aimé leur dernier match en Coupe de France (victoire aux tirs au but en 16es de finale face à l'OM, ndlr), prévient Sage. C’est une équipe qui gagne beaucoup de terrain et qui a un jeu très offensif."

Le Stade Rennais devrait se présenter en attaque avec l'ex-Lyonnais Martin Terrier, associé à Arnaud Kalimuendo (4 buts sur ses 4 derniers matchs disputés). Une autre statistique peut néanmoins rassurer l'OL et ses fans. Les Bretons n'ont inscrit que 5 buts hors de leurs bases dans l’élite cette saison, le plus faible total.