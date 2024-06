Ligue 1 : l’OL trop souvent sanctionné par des suspensions

Alexandre Lacazette exclu lors d’OL – Montpellier (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

La saison dernière, l’OL a fait partie des clubs ayant cumulé le plus de matchs de suspension. Une donnée sur laquelle Pierre Sage et son staff devront se pencher, en vue de la reprise de la Ligue 1.

Le bilan disciplinaire de l’Olympique lyonnais, lors de la saison 2023/2024, a été plutôt mitigé. Même si le club a écopé de peu de cartons jaunes, les joueurs de l’OL ont été trop souvent suspendus. D’après les chiffres officiels du site de la Ligue 1, le club lyonnais a cumulé 18 matchs de suspension la saison dernière. Les Rhodaniens se situent donc à la neuvième place de ce classement, loin derrière Le Havre AC. En effet, les Normands ont comptabilisé un cumul de 29 matchs fermes.

4 exclusions sur 6

Dans un championnat comptant 34 journées, les joueurs de l'OL ont ainsi passé plus de la moitié des matchs avec un joueur suspendu dans l’effectif. Un nombre important, qui est probablement lié à la tension du mauvais début de saison. En effet, les hommes de Pierre Sage ont récolté la plupart de leurs cartons rouges lors d’une défaite. Quatre expulsions, sur les six cette saison, sont intervenues lors de matchs au cours desquels le club de John Textor a perdu.

Un chiffre vraiment alarmant ?

Cependant, le classement des clubs qui ont cumulé le plus de matchs de suspension en 2023/2024 ne reflète pas réellement la classification réelle du championnat de France. Par exemple, l’AS Monaco a purgé un total de 27 matchs de suspension lors de l’exercice précédent. Pourtant, les joueurs monégasques ont terminé à la place de dauphin du Paris Saint-Germain. À noter qu’aucun Lyonnais ne figure parmi ceux ayant reçu le plus grand nombre de matchs de suspension.