Ligue 1 : pour Pierre Sage, l'OL y verra plus clair après 10 journées

13e après quatre journées, l'OL n'a pas franchement impressionné en ce début de saison, loin de là. Pierre Sage attend d'avoir joué plus de matchs pour tirer un premier bilan.

Deux défaites face à Rennes (3-0) et Monaco (0-2) suivies d'une victoire contre Strasbourg (4-3) et d'un nul à Lens (0-0). Sur ce début de championnat, l'OL est loin d'avoir tout écrasé sur son passage. Le bilan n'est pas bon, notamment à cause des deux premières affiches qui ont plombé l'entame de Ligue 1. Mais après ces quatre journées, Pierre Sage ne panique pas.

"Il y aura un impact entre la Coupe d'Europe et la Ligue 1"

L'entraîneur lyonnais estime les résultats "assez logiques par rapport à nos performances", comme il l'a confié à la chaîne du club. En revanche, il ne s'inquiète pas de compter seulement quatre points à ce jour et de figurer à la 13e place. "Je pense qu'on aura une vraie lecture de la compétition après 10 rencontres disputées. On se doit de mieux jouer avant d'analyser le calendrier, car dans tous les cas, on devra affronter contre tout le monde en matchs aller-retour. Il y aura un impact entre la partie du jeudi en Europa League puis le dimanche qui suit. A nous de faire une bonne performance contre Marseille et de bien enchaîner en Europe ensuite."

Loin de tirer la sonnette d'alarme, le coach rhodanien a bien conscience que tout n'est pas joué. On l'a vu la saison dernière avec la folle remontée de son équipe, partir avec du retard n'est pas forcément rédhibitoire pour viser une qualification européenne. Néanmoins, dans sa quête de Ligue des champions, qui est l'objectif de John Textor, Alexandre Lacazette et ses partenaires seraient bien inspirés de ne pas accumuler les points perdus dès à présent. Le programme, même complété par la C3, va s'adoucir sur le papier après l'OM, mais il faudra montrer plus que ce qu'on a observé pour le moment afin de prétendre à la coupe aux grandes oreilles.