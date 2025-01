L’OL a bien changé depuis l’incroyable 5-4 en mai 2023

Il y a un an et demi, l’OL signait un improbable retournement de situation contre Montpellier (5-4). Les choses ont bien changé entre Rhône et Saône depuis cet après-midi mémorable et le quadruplé d’Alexandre Lacazette.

A l’OL, le temps de l’ambition est revenu depuis quelques semaines. Revenus d’entre les morts la saison passée, les Lyonnais ont retrouvé la Coupe d’Europe dans le deuxième semestre 2024 et retrouve les premiers rôles en Ligue 1. Bien loin du néant de la saison passée et même des difficultés de l’exercice 2022-2023. Il y avait beau avoir eu une phase retour presque parfaite sous Laurent Blanc, la saison des retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ne s’était pas vraiment passée comme prévu. L’OL avait fini loin de l’Europe, malgré quelques belles séquences et notamment cet après-midi du 7 mai 2023. Comme ce samedi (21h), Montpellier débarquait dans la capitale des Gaules et a bien longtemps cru repartir avec les trois points.

Trois Lyonnais rescapés ce samedi

Portés par un quadruplé d’Elye Wahi, les Montpelliérains avaient mis la tête sous l’eau à l’OL en menant 4-1 à la 55e minute. Un scénario catastrophe qui allait entrer dans la légende lyonnaise mais aussi de la Ligue 1. Y allant lui aussi de son match à quatre buts, Lacazette avait plongé le Parc OL dans la folie en transformant un penalty après dix minutes de temps additionnel ! Cette victoire 5-4 était il y a un peu plus d’un an et demi et pourtant presque tout a changé à l’OL.

Blanc a laissé sa place cinq mois après ce succès et le onze a connu une vraie mue. Ce samedi, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette devraient être les seuls rescapés titulaires, Nicolas Tagliafico étant suspendu et Maxence Caqueret blessé. Ce chamboulement ne se limite pas qu’au onze puisque des dix-huit joueurs retenus à l’époque, Saël Kumbedi reste l’unique élément présent sur le banc.

La composition de l’OL en mai 2023 : Lopes - Gusto, Diomandé, Lovren, Tagliafico - Thiago Mendes, Lepenant - Cherki, Caqueret, Barcola - Lacazette

Les remplaçants : Riou, Henrique, Kumbedi, M. Sarr, Jeffinho, A. Sarr, El Arouch, Dembélé