L'OL veut passer le cap Lorient

En cas de succès contre Lorient ce dimanche (17h05), l'OL a l'opportunité de revenir sur Nice et Lille qui ont perdu des points, mais surtout de doubler son adversaire du jour au classement.

Oui, l'Olympique lyonnais apparaît en ce début mars loin des places européennes via le championnat. 9e, il pointe à huit longueurs de Rennes, 6e. Mais à l'image de Laurent Blanc, et même si la tâche s'annonce difficile, le club semble encore y croire. Pour cela, il va falloir réaliser une très grosse fin de saison, à combiner si possible avec un parcours victorieux en Coupe de France. Cela commence ce dimanche avec la réception de Lorient à 17h05.

8es, les Merlus commencent à marquer un peu le pas après leur belle première partie d'exercice, mais ils forment malgré tout un adversaire solide. Ils comptent en plus une longueur d'avance sur l'OL. La donne est donc simple, en cas de succès à domicile dans cette 26e journée, les Rhodaniens grimperaient d'un rang. Et puisque dans le même temps, Nice, 7e, et Lille, 6e, ont perdu des points vendredi et samedi en faisant match nul respectivement face à Auxerre et Lens, ils grappilleraient aussi un peu de leur retard sur ces concurrents.

Lorient avait maitrisé l'OL à l'aller

Mais tout cela sera fera uniquement en cas de victoire contre les Bretons, qui avaient martyrisé les coéquipiers de Maxence Caqueret à l'aller (3-1). Depuis, la Coupe du monde est passée par là et les deux groupes ont bien changé, même si celui de l'OL est bien amoindri par les blessures.

Sans de nombreux cadres, l'Olympique lyonnais misera sur sa jeunesse qui a montré de belles choses en première période face à Grenoble cette semaine (2-1). La deuxième fut beaucoup moins glorieuse, alors à voir sur quel pied danseront les partenaires de Nicolas Tagliafico lors de leur duel avec Lorient.