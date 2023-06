Érigé comme priorité de John Textor, le dossier Christian Pulisic va comme prévu s’annoncer compliqué. L’Américain plait à l’AC Milan qui a bien avancé ses pions.

Le rêve américain va-t-il tourner court à l’OL ? Depuis quelques heures, l’intérêt du club lyonnais pour Christian Pulisic a créé un peu de remue-ménage dans l’environnement lyonnais. Entre les sceptiques et ceux qui se mettent à rêver d’être de nouveau attractifs, deux pensées s’affrontent. John Textor a érigé le joueur de Chelsea comme une priorité d’après L’Equipe et aimerait bien apporter cette touche américaine à l’OL. Encore faut-il avoir les moyens et surtout convaincre le joueur. Un travail de longue haleine se joue actuellement, mais d’après la Gazzetta dello Sport, la bonne volonté d’Eagle Football ne devrait pas suffire à attirer Pulisic entre Rhône et Saône.

70 millions d'euros à venir dans les caisses milanaises

Après avoir vendu Sandro Tonali à Newcastle pour plus de 70 millions d’euros, l’AC Milan veut refaire un lifting dans son effectif et compte bien piocher chez les indésirables de Chelsea. Un accord a été trouvé avec les Blues pour la venue de Ruben Loftus-Cheek contre un chèque de 20 millions d’euros. Le milieu anglais pourrait ne pas être le seul à débarquer en Lombardie en provenance de Londres d’après les médias italiens. Il était écrit que la concurrence serait rude pour l’OL dans le dossier Christian Pulisic. Mais pas que le feuilleton tournerait si court car d'après les médias italien, "Captain America" ne serait plus très loin de Milan qui a des moyens financiers nettement supérieurs au club lyonnais.