L'OL aimerait avoir un club partenaire en Ligue 2 pour ses jeunes

Avec l’intégration de l’OL dans le système Eagle Football, les voies pour prêter des jeunes de l’Académie seront plus nombreuses. Néanmoins, le club lyonnais aimerait pouvoir compter sur une formation de la région évoluant en Ligue 2.

L’heure des grands chamboulements. C’est le cas dans l’équipe première, même si à l’instant T, le calme plat prédomine, mais également au sein de l’Académie. Après six ans de service, Jean-François Vulliez va passer la main à Pierre Sage à la tête du centre de formation afin de se rapprocher des terrains. Il va par ailleurs y avoir des nouveautés à la tête des équipes de jeune, mais aussi dans le processus de formation. Avec l’intégration à la Premier League International Cup, l’OL veut offrir aux joueurs de la réserve une exposition européenne dans le but de leur faire gagner en expérience pour répondre favorablement au championnat de National 3 et parfaire un programme qui doit durer environ deux ans avant de pouvoir toucher les pros.

Des clubs partenaires quasi tous en National 3

Malgré cette capacité à faire confiance aux jeunes à l’OL, tous ne pourront pas toucher à l’échelon le plus haut. Certains devront voler de leurs propres ailes définitivement ou l’instant d’un prêt. Cette saison, Yahya Soumaré et Florent Sanchez, durant la deuxième partie de saison, sont allés voir si l’herbe était plus verte ailleurs pour prendre de l’expérience et surtout du temps de jeu. Si Sanchez a mis le cap sur les Pays-Bas, l’ailier lyonnais a lui suivi un parcours plus classique avec un prêt à Bourg, un club partenaire de l’OL, en National. Il a suivi les traces de Christopher Martins-Pereira ou encore Gédéon Kalulu, tous deux passés par le FBBP01. Le premier a connu la Ligue 2 tandis que le second a lutté pour le maintien en National.

Avec les descentes simultanées du club de l’Ain, de la réserve lyonnaise, de l’AS Saint-Priest et de Lyon-La Duchère en N3, les partenariats de l’OL en ont pris un coup. "La descente de La Duchère en National 3, ce n’est pas vraiment une superbe nouvelle pour nous, a concédé Vincent Ponsot à Olympique-et-Lyonnais. Je ne crois pas trop au club filiale ou d’avoir la réserve en Ligue 2 parce qu’il faut avoir beaucoup de joueurs, c’est un coût très élevé. Si l'on avait un club "ami" en Ligue 2 pour lui prêter 2 ou 3 très bons joueurs. Les prêts à Bourg, il y a quelques saisons, avaient très bien marché. Si les joueurs étaient restés là, ils se seraient peut-être enterrés."

Deux parcours distincts désormais suivant les niveaux ?

À l’instant T, seul Villefranche est à une marche de cet objectif, le Goal FC, fraîchement promu en National, n’ayant pas de partenariat avec son voisin lyonnais. La saison dernière, le prêt de Florent Sanchez à Villefranche avait été une réussite, le club du Beaujolais échouant d’un rien pour monter en Ligue 2. Aujourd’hui, les alternatives à la formation des jeunes de l’Académie sont limitées en France, mais pourraient bien déboucher sur quelque chose de plus international. Avec l’intégration dans Eagle Football, l’OL fait dorénavant partie d’une structure multiclubs où des synergies et interactions semblent recommandées par John Textor. Voir l’OL au sein de la firme américaine ne veut pas dire la fin des prêts des jeunes dans les clubs partenaires de la région, mais plutôt une diversité suivant les profils des jeunes appartenant au groupe de Pro2 de Gueïda Fofana.

"Ça ne remet pas tout en cause, non, mais il y a d’autres voies que celles-là, oui, clairement. Je pense que les deux sont possibles, poursuit le directeur du football. Ça dépend du niveau des joueurs, mais vous avez deux exemples qui sont assez différents avec Florent et Yahya. Si aujourd’hui, on prend l’équivalent de Yahya dans notre académie, il pourra toujours aller à Villefranche qui est en National. À niveau équivalent, Florent irait plutôt à Molenbeek ou à Botafogo. Ça augmente la perspective, mais je suis convaincu qu’au-delà des aspects des actionnaires, on aurait vraiment besoin d’avoir un club de la région qui soit en Ligue 2."

Cette volonté d’un deuxième grand club dans le bassin lyonnais n’est pas nouveau et remonte à une bonne dizaine d’années. Avec les différentes descentes, elle a pris plus qu'un coup, limitant les possibles échanges.